Hodně lidí muselo projekt opustit kvůli povinnostem i strachu. V Turecku jsme zůstali tři měsíce, Íránci nás měli za špiony, drsné to bylo i v Sýrii, říká Tomáš Kadubec, účastník expedice Tatra kolem světa 2. Beru to jako dobrodružství, dostal jsem větší dávku, než jsem si myslel. Íránci přiběhnou a začnou rachtat s kalašniky a hrozit, když ale objeví, že jsme turisti, tak se to zlomí, dodává.