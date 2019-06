Klíma: Okamura podněcuje k nenávisti, útočí na Český rozhlas, nenávistné posty nemaže

dnes | Okamurův příspěvek je útok na Český rozhlas a veřejnoprávní média. Politik by neměl poskytovat prostor pro příspěvky, které podněcují k nenávisti. Okamura je za komentáře v diskuzi zodpovědný, běžně je maže, ty nenávistné ale na svém Facebooku nechává. To znamená, že mu nevadí, komentuje Michal Klíma, předseda Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu, to, že policie začala prošetřovat komentáře některých uživatelů sociálních sítí k vyjádření předsedy SPD Tomia Okamury o redaktorce Českého rozhlasu. Pro tento případ by stačilo, aby tu diskuzi smazal, pro jiné případy by bylo lepší, kdyby se podobných příspěvků vyvaroval, dodává Klíma.