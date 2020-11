Výroky Janka Ledeckého jsou silná káva, do něčeho takového bych nešel. Konspiracím ale dali prostor politici, nesou za ně odpovědnost, míní zpěvák Tomáš Klus, autor písničky Lockdown, ve které kritizuje premiéra. Babišem posedlý nejsem, ale teď potřebujeme lídra a tím on není. Není tu světlo na konci tunelu. Mě to nezruinuje, ale znám spoustu dobrých kapel, které už nevyjedou, dodává.