Neměl bych nejmenší problém přiznat, že jsme šli přímo za premiérem, byla to ale náhoda, je těžké přesvědčovat někoho, kdo tomu nevěří. Iniciátorem byl Andrej ml., chtěl otci něco říct, natáčel jsem ho proto, že mě o to požádal. Musel bych se propadnout do pekel, kdybych člověka, se kterým bylo takto zacházeno, použil do dokumentaristického vtípku, říká dokumentarista Vít Klusák.

