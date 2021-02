Lidé jsou na médiích závislejší než kdy dřív, narostla čtenost a s tím i odpovědnost novinářů. Všichni by měli umět přiznat, že někdy nevědí, míní redaktor Deníku N Petr Koubský, vyznamenaný Cenou Ferdinanda Peroutky za informování o pandemii. Nebudu o koronaviru říkat něco, co není pravda, jen proto, abych se zalíbil někomu, kdo to chce slyšet. Tomu by se novinář neměl zpronevěřit, dodává.