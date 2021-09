Kutrová: Chci lidi zvedat ze zadku, na trailu jsem zhubla 20 kilo, šlo mi i o život

Doufám, že jednou zvednu ze zadku úplně všechny lidi, co na horách nikdy nebyli, je tam jiný svět. Na svůj bucket list si pořád připisuju nové položky, žiju si svůj život a posílá mi to všechny tyhle možnosti, říká cestovatelka Lucie Kutrová. Mladí často nevědí co dělat, zapomínají na to, že mohou mít malé sny. Já jsem chtěla projít Pacifickou hřebenovku, to je cesta, která vás změní, dodává.

