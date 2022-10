„Společnost má spoustu požadavků na to, co děti mají znát a číst. Ideálně složité romány. Ale nemyslí se na to, že si děti nejdříve k takovým textům musejí vytvořit vztah. Je potřeba ptát se jich, co číst chtějí,” míní Anežka Kuzmičová z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, která získala za svůj výzkum čtenářských prožitků cenu Neuron.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!