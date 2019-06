Letenky můžou být ještě levnější, umíme najít spoje jako nikdo na světě, tvrdí Dlouhý

dnes | Způsobů, jak se dostat z místa A do místa B, je neomezeně. Vymyslet algoritmus, aby našel to nejlepší spojení, je obrovský oříšek, který my rozlouskneme, věří zakladatel brněnského vyhledávače letenek Kiwi.com, ve kterém získal většinu americký fond General Atlantic. Budoucnost cestování vidí v dopravě od dveří ke dveřím. Většina dopravců dnes prodává pod cenou, slyšel jsem názor, že letenky budou zadarmo a aerolinky budou vydělávat jen na službách kolem, ale tomu nevěřím, říká Dlouhý, jehož startup prý brzy ohlásí investici v Číně.