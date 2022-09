Ludvík: Mobilizace řeší Rusku problém s počtem lidí, ne s jejich chabou kvalitou

„Mobilizace je projev toho, že to Rusku nejde podle plánu. To ale mohli tušit už na začátku března, kdy se jim nepovedlo dobýt Kyjev. Mobilizace řeší Rusku problém s počtem lidí, ale ne s jejich kvalitou, která je chabá,” říká vojenský analytik Jan Ludvík. „Nemyslím si, že by Putin chtěl použít jaderné zbraně proti Ukrajině. Rusku by to nepomohlo, naopak by mu to přineslo mnoho starostí,” dodává.

