Vláda by měla víc vysvětlovat než nařizovat. Roušky by se neměly politizovat, teď jsou součástí předvolebního boje, míní podnikatel a autor projektu Masks4All Petr Ludwig. Stát by podle něj měl nošení roušek jen doporučit a nařídit ho případně později. Povinnost brát si roušku do restaurace nadělá víc škody než užitku, je to vyhrocené. Roušky jsou ale elegantním řešením problému, který máme, říká.