Dohodli jsme se s režisérem Davidem Ondříčkem, že do toho půjdeme zostra. Rekvizitáři měli nakázáno, že mi budou vyrábět jointy, já ale nesměl dát nikomu ze štábu zakouřit, vzpomíná herec Jiří Macháček. Od premiéry kultovního filmu uplyne 20 let. Změnilo mi to život, pak jsem si mohl práci vybírat. Kvůli koronaviru se osamělý necítím. Je mi dobře, protože mám čas na psaní písniček, dodává.