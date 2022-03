„Je to nebezpečné, střílí se i na dobrovolníky, co nesou chleba. Manžel na vlastní oči viděl lidi, kteří zemřeli kvůli tomu, že pomáhali někomu jinému. Hodně jsme se bavili o tom, jestli odjedeme pryč, ale máme Kyjev rádi. Chceme pomáhat a každému z těch lidí se chceme podívat do očí,” říká Viktoriya Lysak Ovsianniková.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!