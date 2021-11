Metaversum místo Facebooku? Jsem skeptik, má to ohromná společenská rizika, říká Žára

Lidé by spolu měli mluvit, virtuální realita je cpe do umělých světů a servíruje něco, co neexistuje. Budou se tam pohybovat i osoby, které nejsou opravdovými lidmi, a budou ovlivňovat naše názory na život i politiku. Je v tom spousta nevyřešených otázek, říká expert na virtuální realitu Jiří Žára z ČVUT k vizi šéfa Facebooku. Mark Zuckerberg tuší, kde by mohl být zdroj dalších dolarů, dodává.

