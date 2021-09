Z Kary odtekly desítky milionů, říká Rinth. Staronový majitel ukazuje na viníka

Zvažoval jsem dlouho, jestli se do záchrany Kary pustit, ale nevydržel jsem to a zapojil se. Značku jsem vybudoval z ničeho, nemůžu připustit, aby zkrachovala, říká podnikatel Zdeněk Rinth, který v roce 2018 prodal kožešnický podnik Michalu Mičkovi. Špatně to nevedl jen Mička, ale celý tým, koronavirus to jen uspíšil, tvrdí. Do firmy se vrátil po třech letech a snaží se ji zachránit.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!