Miculyčová: Trenéra nemám, učím se sama. Zlato v mistrovství Evropy mě překvapilo

„Když jedu, vypouštím všechno - hluk, dav, bolest. Soustředím se jen na jízdu. Zlato v mistrovství Evropy jsem si ze začátku vůbec nepřipouštěla,” říká cyklistka Iveta Miculyčová. „Trenéra nemám. Na BMX se učím sama. Nechci aby mi někdo říkal co mám dělat, nebo jak to mám dělat. Koukám na videa a učím se i od kluků, se kterými jezdím. Když si na to přijdu sama, je to nejlepší,” dodává.

