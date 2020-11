To, že vláda neukáže žádná čísla o šíření nákazy mezi dětmi, mě straší. Když chceme otevírat školy, měli bychom více testovat. Vláda by měla vysvětlit, proč najednou testuje méně, říká ekonom CERGE-EI Daniel Münich. Zavřené školy jsou extrémně drahým opatřením, málokdo si uvědomuje ty obrovské škody, protože to jsou náklady, které nejsou vidět, ty budou vidět až v budoucnosti, dodává.