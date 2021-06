Všechno mě to těší, každý olympijský návrhář ví, jaká je to výzva. Od sportovců máme pozitivní reakce, kdyby tomu tak nebylo, tak bych ještě zasáhla, říká autorka kolekce oblečení pro české olympioniky Zuzana Osako. I Ralph Lauren pracuje s tradicí, součástí zadání navíc bylo, abych lidový oděv do kolekce přenesla, vějíř už je několik let oblíbeným doplňkem ke krojům, dodává.