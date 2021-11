Náramek se jménem životní lásky vrátil vojákovi po 76 letech: Pátrání bylo emotivní

Zjistit, komu nalezený náramek z druhé světové války patří, byla detektivní práce. Myslím, že je to poprvé, kdy se podařilo vypátrat vojáka podle podpisu a podle jména ženy na tom náramku. Joe Ernest Esquibel si tu ženu po válce vzal a byli spolu 70 let, je to příběh lásky. Náramek si nasadil po 76 letech, je to opravdu emotivní, říká Petr Pravoslav Švihovec, který náramek v Česku nalezl.

