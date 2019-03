Narodil se jako žena: Chtěl jsem se zabít, testy před změnou pohlaví jsou ponižující

dnes | Cítil jsem se jako kluk od malička, měl jsem strach z rodičů, v 19 jsem se pokusil o sebevraždu, stál jsem u zdi a nevěděl, jak dál, rodičům to pak trvalo asi 10 let mě přijmout, u tranzice se stále používá měření vzrušivosti, je to ponižující, genderová identita a sexuální orientace spolu vůbec nesouvisí, transgender lidem by stačilo, kdyby společnost byla tolerantní a neřešila, co má kdo v kalhotách, říká Karel Pavlica, transgender muž, který spolupracuje s organizací Trans*parent. Ta usiluje o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender a genderqueer osob. Nejdůležitější pro transgender lidi bylo, kdyby každý mohl žít ve své roli, dodává.