Společnost je zhypnotizovaná a pořád něco následuje, ale nic neobjevuje z hloubky sama sebe, míní sedminásobný mistr ČR v karate a osobní kouč Pavel Moric. Sport mi to karate dost otrávil, najednou jsem viděl haly nacpané stresem s nervózními rodiči a trenéry, ale málo radosti. Pro svůj pseudoblahobyt ničíme Zemi a lidé to nevidí, protože jsou znecitlivělí systémem, do kterého se narodili, dodává.