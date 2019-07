Nejsilnější Čech: Doping je lživý sen. V lepším případě vezme iluze, v horším zdraví

dnes | Zvedat těžké váhy jde i bez chemie. Za svůj úspěch pak můžeš jedině ty sám. Cvičení vyhnané dopingem postrádá smysl. Nic z toho, co si pro to udělal, nebylo z tebe. Cvičíš proto, aby ses zlepšoval, pracoval na sobě a zvyšoval svou psychickou i fyzickou odolnost. Ne proto, abys to vyhnal do extrému nějakými pilulkami. Takhle opravdové základy nikdy nepostavíš, říká nejlepší český silový trojbojař David Lupač.