Nekuda: Babiše demonstrace jen posilují, žijeme v příbězích, dramatičnost je klíčová

dnes | ANO pracuje s příběhem už v názvu, kouká do budoucna. Příběh Andreje Babiše je pro jeho voliče čím dál víc naplněný, demonstrace tu dramatičnost jen posilují, je to další překonaná překážka. Miloš Zeman potřeboval mít antihrdinu, proto vznikla pražská kavárna. Když ten příběh máte, můžete ho líp vyprávět a je hlubší a silnější, pro politický marketing je to klíčové, říká René Nekuda, spisovatel a lektor tvůrčího psaní, který o příbězích píše i odborné publikace. Dodává, že příběhem se dá manipulovat, může promlouvat k veklým skupinám, kdyby Hitler použil jen čistou informaci, pojďte vyvraždit Židy, nikdo by mu nevěřil, musíte dlouho pracovat s podloženým příběhem, aby se to stalo uvěřitelné.