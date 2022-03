„Sociální sítě trendy nevytváří. Reflektují to, co se děje ve společnosti. Nespokojené hlasy narůstají. Jsou to ale hlavně frustrovaní lidé, o otevřenou nenávist se nejedná,” říká antropoložka Marie Heřmanová. „Spojuje je nedůvěra v systém, v média. Tu z nějakého důvodu může mít kdokoliv, vysokoškoláci s vysokými příjmy i chudí lidé se základním vzděláním,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!