„Návrhy, které teď vidíme, by znemožnily vyrábět menší vozy, protože náklady na jejich výrobu by stouply tak, že by byly prakticky neprodejné,” říká o chystané normě Euro 7 člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn. Přechod k elektromobilitě podle něj bude v případě škodovek postupný. „Spalovací motory si Škoda musí kvůli trhům jako Rusko nebo severní Afrika udržet delší dobu," vysvětluje.