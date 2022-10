„Maminka měla tehdy strašlivé bolesti. Lékaři nám navíc zakazovali mluvit s ní o jejím zdravotním stavu. Dnes už to mladí zdravotníci umějí a dělají to citlivě,” říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Monika Marková. „Blýská se na lepší časy, ale přesto jsou lidé stále zbytečně často převáženi na poslední den života do nemocnice,” dodává.

