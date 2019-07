Obtěžování na baru? Sex není povinnost, na flirtování musí být dva, říká Nejedlová

dnes | Obtěžování na baru? Sex není povinnost, na flirtování musí být dva, říká Nejedlová Nechceme flirtovací policii. Chceme lidem vysvětlit, co to obtěžování je, a pracovníkům barů a klubů poradit, co mají dělat, když někdo potřebuje pomoci, říká autorka kampaně Respekt je sexy Johanna Nejedlová. Obtěžování zažila polovina žen, většina má ale pocit, že by je nikdo nevyslechl, nekomunikují to ani samotné podniky. Každý má hranici jinde, plácnutí po zadku už je ale za hranou, upozorňuje Nejedlová. Na flirt musí být dva, když jste v tom sám, tak neflirtujete, ale obtěžujete, dodává.