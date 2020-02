Neexistuje definice dobré matky, podstatné je, jaký k firmě máte vztah. Nechtěla jsem ji šidit. S jedním dítětem to šlo, fungovalo to. Kvůli Slevomatu jsem se přestěhovala vedle práce, chodila jsem domů kojit, necítila jsem újmu, ale se dvěma dětmi bych si to netroufla, říká Marie Havlíčková, která odešla z pozice CEO ve Slevomatu kvůli tomu, že čeká druhé dítě.