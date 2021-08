Ve vládě jsou zločinci, měli by se dostat před soud, ekonomika pro nás není na prvním místě, chceme se hlavně vrátit do právního státu, který selhal. My jsme neporušovali zákon, ale vládní nařízení, lidi by nás právě proto měli volit, říká Jakub Olbert, předseda hnutí Otevřeme Česko. Datům o zemřelých nevěřím, na rok a půl jsme zastavili zdravotní péči, mnoho lidí upadlo do depresí, dodává.