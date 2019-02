Osobní asistent Mercuryho: Žil jsem jeho život, byl idol i plachý muž, miloval smích

dnes | Žil jsem život Mercuryho, staral jsem se o věci, nakupoval jsem a vařil, neměl jsem vlastní život. Byla to úžasná léta, pracoval jsem pro něj 24 hodin 7 dní v týdnu. Na Bohemian Rhapsody jsem se podílel od začátku, pomáhal jsem vybírat lokace, rekvizity, paruky, kostýmy, prostě všechno. Dal jsem režisérovi filmu k dispozici všechny soukromé fotky, aby mohli co nejvěrněji vytvořit scénu. Byl jsem u většiny natáčení. Během natáčení jsem byl v takzvaném stanu velkých kluků, říká Peter Freestone, osobní asistent Freddieho Mercuryho. Viděl konečnou verzi Bohemian Rhapsody bylo neuvěřitelné, do filmu se zamilovaly miliony lidí, na konci filmu odcházíte s pocitem, že jste viděli Mercuryho, dodává.