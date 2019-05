Osvobozený Rittig? Odposlechy byly vyloučeny, soudce neměl jinou možnost, říká Spurný

dnes | Případ Ivo Rittiga je několikátý případ v průběhu dvou let, který justici a státní zástupce usvědčuje, že do jisté míry jednají svévolně a měli by sjednotit své postoje, tvrdí redaktor Respektu Jaroslav Spurný. Praní špinavých peněz podle něj nikdo nezpochybnil, klíčovým faktorem bylo vyloučení prostorových odposlechů.