Sociální demokracie ztratila důvěryhodnost za premiéra Sobotky, poslední generace lídrů neprojevila talent a přivedla ČSSD až k této trapné volební porážce, je nepříjemná a může mít pro stranu fatální důsledky, říká bývalý premiér Jiří Paroubek. Pokud bude zájem, jsem ochoten k téhle oběti, vrátit se do strany, chtělo by to autentickou levici, dodává.

