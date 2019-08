Pekarová: Zvládnu rodinu i vedení TOP 09. Vzkazy přes média mám Kalouskovi za zlé

dnes | Ta strana za to stojí a hodnoty, které reprezentuje, tu mají mít své místo. Spolupráce se STAN je nutná. To, že jsme v roce 2017 kandidovali sami, jsem považovala za špatný nápad, říká Markéta Pekarová Adamová, která se chce na podzim ucházet o post předsedkyně TOP 09, i když to dříve odmítala. Mrzí mě, že to Mirek Kalousek bere tak, jako že jsem nevyhověla jeho vůli. Do strany jsem šla kvůli němu, je to otec zakladatel a jeho hlas bude v TOP 09 vždycky rezonovat, upozorňuje.