Petr Dvořák je silný soupeř a dobrý ředitel, ČT 24 má na více, s politiky se musí jednat, říká Novák

dnes | Babišův výrok zkorumpovaná pakáž není akceptovatelný, říká kandidát na generálního ředitele ČT Karel Novák a dodává, že nezná žádného politika, který by byl spokojen s tím, jak o něm před volbami vysílá veřejnoprávní televize. ČT 24 má podle jeho slov vysílat především zpravodajství, nikoliv opakované zprávy. Sledovanost zpravodajského programu by měla být údajně vyšší. Rád by prý vybudoval jedno sloučené médium veřejné služby, které by dávalo lidem možnost dozvědět se seriózní informace.