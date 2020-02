Ženy nemají chuť do IT oboru jít, protože není aktraktivní být v prostředí, kde jste jediná žena, říká Barbora Bühnová z projektu Czechitas. Ženy si podle ní často myslí, že nemůžou uspět, ale je to prý pouze o boření mýtů, protože uspějí. Rozhovor DVTV natáčela v rámci vzdělávacího festivalu Nakopněte svoji školu v Litomyšli.