Je důležité mít minimální boční odstup v zákoně, je pozdě, když se to všichni dozví až po nehodě od soudního znalce, říká právník Tomáš Kindl, spoluautor úpravy o povinném minimálním odstupu při předjíždění cyklistů, kterou schválila sněmovna. Nevymýšlíme nic nového, platí to v celé řadě zemí. Nebudeme si hrát na centimetry, je to hlavně edukativní věc, dodává.