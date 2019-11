Museli jsme posílat kurýry pro informace do Prahy, měli jsme obavy, sedli jsme si ve škole a vymýšleli, co je to stávka a co máme chtít. Každý má v sobě blanického rytíře, když je nejhůř, tak povstane a pere se za dobrou věc, říká Martin Ehrlich, který byl jedním z studentských vůdců listopadu 89 v Českých Budějovicích. Rozhovor jsme natočili ve spolupráci s Festivalem svobody.