Přibáň: Zemanova slova jsou pokus o ústavní puč, kdyby byl Babiš chytrý, postaví vládu bez sebe

dnes | Pokud by se slova prezidenta Zemana projevila do praxe, tak je to pokus o ústavní puč a eliminování liberální demokracie. Myslel jsem si, že Andrej Babiš je natolik chytrý, že postaví vládu bez své osoby, jeho jednání považuji za důkaz politické slabosti a nezralosti, říká Jiří Přibáň, ústavní právník a profesor na univerzitě v Cardiffu. Dodává, že společnost naprosto rezignovala na liberální hodnoty a čeká na vůdce, který jí dodá směr. Babiš a Zeman podle jeho názoru dokázali, že i tento národ je náchylný ke xenofobii a autokratické vládě.