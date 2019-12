Byla to svým způsobem politická kampaň. Neměli jsme žádné povolení nebo objednávku, na to nebyl čas, vzpomíná fotograf Pavel Hořejší. V prosinci 1989 nechal vyrobit plakát, který měl veřejnosti představit Václava Havla jako kandidáta na prezidenta. Tím byl zvolen před 30 lety, 29. prosince. Byla to rychlá akce, doufali jsme, že to vyjde, lidé byli nadšení a tiskař byl hrdina, dodává.