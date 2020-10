Opatření jsem čekal už dávno, epidemie absolutně nebyla pod kontrolou, kompenzace stačit nebudou, ale vláda jedná rychle, to je stěžejní, debaty se netáhnou týdny jako na jaře, říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR. Bez Vánoc by to pro firmy byla rána, kdyby neproběhly, tak budou hlavně obchody s oblečením masově zavírat, dodává.