Psycholog: Někteří řidiči za volant nepatří. Dodnes netuší, že existuje bodový systém

dnes | Respekt k pravidlům tu není zakořeněný. Řidiči jsou přesvědčení, že budou jezdit tak, jak se to líbí jim, ne tak, jak pravidla stanoví, míní Michal Walter, dopravní psycholog a lektor rehabilitace řidičů. Projekt systematické práce s recidivisty za volantem do praxe nevstoupil. Byl úspěšný, funguje ve všech zemích kolem nás, ale tady k tomu chybí politická vůle, říká Walter. Nebránil by se ani zavedení psychotestů pro uchazeče o řidičský průkaz. Část lidí by to eliminovalo, někteří mladí řidiči podle mě na silnici nepatří, dodává.