Výsledek Pirátů a Starostů je výrazně za očekáváním, věřil jsem, že nad 20 % získáme, je to pro mě zklamání. Nechali jsme se zatlačit do defenzivy, ale i díky naší koalicí se podařilo porazit oligarchu a komunisti jdou do dějin, říká Vít Rakušan, předseda hnutí STAN. Pirátům byla nasazena psí hlava, Bartoš je ale srdcař, je straně oddaný.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!