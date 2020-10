Na rozdíl od aplikace Lidlu, eRouška neslibuje nic příjemného, nevšiml jsem si masivní kampaně, říká marketér Vilém Rubeš. I nepříjemné věci se dají prodat, muselo by se to otočit na étosu - my všichni tady společně, jako na jaře s šitím roušek. Lidl dokázal lidem nabídnout zážitek, nejen levné potraviny, z jejich merche se stal sběratelský hit, pro mladé to může být cool, dodává