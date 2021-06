Je to obrovská ztráta a ještě si úplně neuvědomujeme, co její odchod znamená. Dokázala být vtipná a dojemná zároveň. Vypadá to, že ani nehraje a že je to samozřejmé. Byl to obrovský dar a také spousta práce a píle, říká dramaturg a filmový publicista Jaroslav Sedláček. Oblíbená herečka zemřela ve věku 68 let. Opomíjená byla její divadelní kariéra. V Činoherním klubu byla geniální, dodává.