Bez nádoru by byl můj život jiný, honila bych se za kariérou a za penězi, teď dělám to, co mě baví a co mi dává smysl. Když jsem se o nádoru mozku dozvěděla, přišlo mi to neuvěřitelné, odmítla jsem přijmout, že je to vážné, nebyl čas si to připustit, hrozilo mi ochrnutí, říká Ivana Sedláčková, která o své zkušenosti s rakovinou napsala knihu Díra v hlavě mi ukázala cestu.