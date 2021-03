Nečekali jsme tak velký zájem o online sečtení, pád systému způsobilo to, že firma nevychytala jednu hloupost, podcenil to dodavatel aplikace. Systém už funguje bez problémů, říká předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Výběr dodavatele byl transparentní. Prodloužení bylo záložní variantou, rezignovat nebudu, premiéru Babišovi jsem to vysvětlil, udělali jsme pro to maximum, dodává.