„Je to strašná ostuda, ještě minulý týden tam program byl. Má být na webu Přísahy, protože oni mají lídra,” říká předseda Patriotů Jiří Vítek, který jde do voleb v Praze jako dvojka na společné kandidátce s hnutím Roberta Šlachty. O tom, co má spolupráce metropoli přinést, ale nebylo na stránkách uskupení ani slovo.

