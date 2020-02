Nechceme se vracet do 70. let, chceme jít směrem, který vyhovuje našim potřebám. Čtyřicet tisíc hostů přijede za léčením, festival nás neuživí. To, co se děje, je modernizace, ne destrukce, tvrdí ředitel hotelu Thermal Vladimír Novák. Odmítá výtky potomků architektů Machoninových, autorů brutalistní stavby, že s nimi nikdo nejedná. Chceme čtyři nebo pět pokojů udělat ve stylu Machoninové, říká.