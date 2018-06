Šest týdnů prázdnin stačí, dřív se učilo i v sobotu, učitelé potřebují peníze, ne volno, říká Seidl

dnes | Letní prázdniny by měly trvat jen šest týdnů, je těžké vymyslet pro děti program, rodiče mají jen čtyři nebo pět týdnů dovolené. Na středních školách se od května neučí, přes rok jsou ředitelská volna, vzdělanost se rok od roku zhoršuje, my jsme chodili do školy i v sobotu, říká Zdeněk Seidl, radní pro školství Středočeského kraje z ČSSD. Dodává, že si učitelé zaslouží spíše vyšší finanční ohodnocení než dva měsíce prázdnin.