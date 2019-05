Sestry na Stanfordu: Jsme výjimečné, chtěly jsme do USA, český humor tam nemá místo

dnes | Do jisté míry jsme výjimečné, máme stejné cíle a ambice, chtěly jsme do Ameriky, nedovedly jsme si představit studovat jen matematiku, baví nás hodně předmětů, Byly jsme nadšené koncentrací chytrých lidí na Stanfordu. Český humor tam nemá místo, politická korektnost nám dělala problém, říkají sestry Barbora a Sára Davidovy. Barbora je druhým rokem studentkou Stanfordské univerzity, Sára je už na Stanford přijata, ale musí ještě odmaturovat na pražském Novém PORGu. Vždy si vybereme výzvu, taky selháváme, ale neúspěch nikdy nebereme definitivně, je to jen znamení se do toho víc položit, dodávají.