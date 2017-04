Single žena se vymyká přirozenému řádu věcí, náhradní mateřství je kšeft s chudobou, říká Chalánková

dnes | Dítě se má narodit ze svazku muže a ženy, jsou to věci dané vývojem lidstva, když tuto harmonii narušíme, může dojít k destrukci celé společnosti, dítě počaté z anonymního dárcovství se už narozením stává polosirotkem, říká poslankyně za TOP 09 Jitka Chalánková. Dodává, že české dívky a ženy se stále častěji stávají dárkyněmi vajíček, nechápe, proč má Česká republika být kolonií na in vitro turistiku. Dva muži dítě zplodit a porodit nemohou, nárokovat si dítě jako zboží prý není možné, je to špatné pochopení práv. Chtěla bych se proto vrátit k ústavě a definici lidských práv.